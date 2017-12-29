Россия внесла резолюцию в ООН о миротворцах для Донбасса "по доброй воле", пытаясь показать, что стремится к прекращению огня в регионе, считает спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер о российском варианте миротворцев ООН на Донбассе: Миссия не стала бы очень эффективной силой Фото: EPA (архив) Дипломат считает, что Россия внесла резолюцию в ООН "по доброй воле", пытаясь показать, что стремится к прекращению огня в регионе. "Но проблема с предложением России заключалась в том, что оно все так же содержало упоминание двух субъектов – так называемых народных республик Донецка и Луганска. Но силы ООН не смогли бы установить мир, не создали бы условия безопасности, не смогли бы обеспечить безопасное проведение выборов, не смогли бы установить контроль над границей с Россией, и свободное перемещение вооружений и войск на украинско-российской границе продолжилось бы. Так что задача ООН не стала бы очень эффективной силой. Она бы защищала наблюдателей ОБСЕ, но ничего бы не изменила в регионе", – заявил Волкер.По его словам, Германия, Франция и США сформировали идеи, как можно пересмотреть проект резолюции Совбеза ООН и что понадобится, чтобы задача ООН на Донбассе стала эффективной миротворческой силой. "И это, например, такие вещи, как ответственность за контролем безопасности в регионе, за мониторингом движения и расквартирования тяжелого вооружения, и контроль украинской стороны российско-украинской границы. Речь, конечно, не идет о закрытии границы, но она должна находиться под контролем. Сейчас же граница полностью контролируется Россией. В этом заключалась наша идея, и именно после того, как мы озвучили наши предложения России, прекращение огня – нет, это даже не было прекращением огня, скорее, низкий уровень нарушений режима прекращения огня, – опять вернулся на запредельно высокие уровни. И с тех пор ситуация только ухудшается", – сообщил Волкер.5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.Однако 22 сентября спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия согласна на размещение миротворческой миссии ООН только на линии соприкосновения, а не на всей территории Донбасса.Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 21 сентября заявил, что только задача "со всеобъемлющим мандатом" может помогать восстановлению мира на Донбассе.28 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".10 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что разработка проекта резолюции относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе находится на завершающей стадии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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