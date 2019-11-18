Погода, Новости, загрузка...
Разумков заявил, что объемы продажи земли пересмотрят
18.11.2019 18:19
Разумков заявил, что в законопроект о рынке земли ко второму чтению внесут изменения Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 