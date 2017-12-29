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В Берлине во время празднования Нового года будут работать "зоны безопасности" для женщин
29.12.2017 18:16
В Берлине во время празднования Нового года будут работать "зоны безопасности" для женщин
Новые меры безопасности заработают на вечеринке у Бранденбургских ворот
Организаторы празднования Нового года в Берлине создадут "безопасную зону" для женщин. На такой шаг пошли, чтобы исключить сексуальные нападения.
В Берлине во время празднования Нового года будут работать "зоны безопасности" для женщин

Новые меры безопасности заработают на вечеринке у Бранденбургских ворот, пишет "ВВС Украина".

Два года назад во время празднования Нового года в Кельне произошло большое количество нападений и ограблений женщин.

Сотни женщин сообщили, что их атаковали мужчины, между которых были мигранты. Тогда это потрясло Германию.

События в Кельне усилили напряженность в стране из-за большого наплыва беженцев и мигрантов - в 2015 году в Германию прибыло более одного миллиона мигрантов.

Сотни тысяч людей планируют посетить новогоднюю вечеринку в Берлине. Меры безопасности будут суровыми. Запрещать приходить с большими сумками, рюкзаками и алкогольными напитками.

Женщины, которые столкнулись с сексуальными домогательствами, смогут обратиться за помощью к сотрудникам Немецкого Красного Креста в "зоне безопасности" на улице Ебертштрассе, прилегающей к Бранденбургским воротам.

Городская милиция также обнародовала советы для женщин, призывая их обращаться за помощью, если они чувствуют угрозу, а также брать с собой небольшие сумочки и не класть в них драгоценностей.

Но идея создания специальной "безопасной зоны" для женщин в крупных общественных мероприятиях понравилась не всем.

 

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