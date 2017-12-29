Новые меры безопасности заработают на вечеринке у Бранденбургских ворот

Новые меры безопасности заработают на вечеринке у Бранденбургских ворот, пишет " ВВС Украина ".

Два года назад во время празднования Нового года в Кельне произошло большое количество нападений и ограблений женщин.

Сотни женщин сообщили, что их атаковали мужчины, между которых были мигранты. Тогда это потрясло Германию.