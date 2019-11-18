Google предоставил украинскому правительству тысячу бесплатных аккаунтов. Дубилет рассчитывает, что депутатам особенно пригодятся Google Docs, Spreadsheet и Google Forms.

Кабинет Министров запустил пилотный проект по внедрению Google-инструментов. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook в понедельник, 18 ноября.

«Мы договорились с Google, нам предоставляют 1000 бесплатных аккаунтов. Прежде только я рассчитываю на Google Docs и Spreadsheet», – написал он.

Также министр отметил, что рассчитывает на внедрение Google Forms. «Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную», – написал он.

Кроме этого, официально стартовали курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина, сообщил Дубилет. Предполагается, что министр имеет в виду совместные с Google курсы по обучению киберграмотности, о которых ранее говорил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

При этом Дубилет отметил, что есть случаи, когда Google-инструменты нельзя использовать и навел пример информации с ограниченным доступом.

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