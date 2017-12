С чистого листа: Топ-10 IT-вещей, которые надо сделать на длинных выходных По теме: Ваши гаджеты скажут вам спасибо, если вы последуете этим несложным советам. Строго говоря, описанные здесь процедуры должны бы войти в привычку и проводиться регулярно. Но если кто-то делает их в первый раз, то лучшего времени, чем длинные выходные, не существует, пишет со ссылкой на . 1. Смените все пароли 2. Включите двухфакторную аутентификацию 3. Почистите рабочий стол 4. Сделайте резервные копии фотографий 5. Почистите наушники 6. Обещайте себе, что будете открывать меньше вкладок в браузере 7. Удалите все лишнее со смартфона 8. Запретите электронику в постели 9. Разберитесь с теми, кто собирает ваши личные данные на Facebook 10. Зашифруйте все 1. Смените все пароли Многие люди используют один и тот же пароль (а часто даже и соединение "логин-пароль") для всех сайтов и сервисов и это опасно. Хакеры регулярно взламывают разные сайты и крадут информацию о пользователях, включая логины и пароли. После этого они "на всякий случай" пробуют их на других сервисах, например, е-почте. И часто взламывают ее таким примитивным образом. Поэтому пароли для каждого сервиса должны быть уникальными. Естественно, запомнить их нереально, следовательно надо обратить внимание на менеджеры паролей, которые решают эту проблему. Мы лично рекомендуем RoboForm, а другие хорошие: LastPass, 1Password, Dashlane. Если "лень или некогда", хотя бы разработайте свою систему использования одного и того же пароля. Например, добавляйте к нему "лишнюю" первую букву и берите от названия сервиса. Скажем, для Delfi вариант пароля "12345" будет "d12345", а для Gmail — "g12345". И да, пароль "12345" мы показываем тут только для примера. На самом деле он ужасен, не используйте его! 2. Включите двухфакторную аутентификацию Что такое двухфакторная аутентификация — знает любой пользователь интернет-банков. Это когда у вас требуют не только логин и пароль, но также еще и специальный код. Код может храниться на карточек с кодами, может присылаться в виде SMS-сообщения, может выдаваться специальным приложение. Двухфакторная аутентификация есть в практически всех крупных почтовых сервисах и социальных сетях — надо только найти ее в настройке. 3. Почистите рабочий стол Каждый элемент на рабочем столе замедляет систему (особенно на "Маках"), следовательно есть смысл навести на нем, наконец, порядок. Чтобы сделать это было проще, отсортируйте иконки каким-нибудь образом, например, по дате. В Windows просто щелкните правой кнопкой мыши по свободному месту на рабочем столе (ну, уж найдите как-нибудь) и выберите Sort by > что-то. А на "Маках" эта же опция находится в меню, Arrange by > тоже что-то там. 4. Сделайте резервные копии фотографий Давно ли вы задумывались о том, что будет, если вы потеряете смартфон, а вместе с ним и все фотографии? Самое время задуматься! Программы вроде Photos и предлагают бесплатно много гигабайт свободного места. А еще есть облачные сервисы вроде iCloud, (выбор редакции) или Drive. Самое время подключить их и начать пользоваться! 5. Почистите наушники Любые пластиковые наушники-затычки надо периодически чистить. Если нет желания тратиться на специальные жидкости, сойдет обыкновенный спирт и палочки для чистки ушей. Ну а зубочистка поможет добраться до самых узких щелей и отверстий. 6. Обещайте себе, что будете открывать меньше вкладок в браузере Вкладки в браузере — величайшее изобретение человечества, а особенно их любят продавцы оперативной памяти. Конечно, те счастливчики, у которых в машине 8 GB и более, вообще не задумываются о том, сколько памяти сжирает 20 открытых "табов", а вот все остальные…. Лучшим решением проблемы, на наш взгляд (кроме покупки оперативной памяти) является использование расширения для Chrome и Firefox. Бесплатно и эффективно! 7. Удалите все лишнее со смартфона Прежде только, определите что же конкретно сожрало все свободное место. На Android это находится в Settings > Storage. На это легко сделать, пройдя по пути Settings > General > Storage & iCloud Usage > Manage Storage. Некоторые предложения предлагают удалить лишнее прямо на этом экране, но не все — проверьте каждую программу (включая штатный браузер, iMessenger, Chrome и т.д.). Как правило, фото и видео занимают больше только места и их "разбор" может развлечь вас в зимних пробках в городе. На Android добавить свободного места проще только вставив SD-карту (если такая возможность есть). А затем в настройках приложений просто переместить на SD-карту все, что на нее перемещается. 8. Запретите электронику в постели Канун нового года — новый шанс пообещать себе, что теперь вы точно не будете тянуть в постель всякую гадость вроде ноутбуков, планшетов или смартфонов. Почему нет? Чем они плохи? На уровне физиологии — свет (любой, в том числе от дисплеев) препятствует выработке гормона мелатонина, который несет ответственность за то, что человек успокаивается и чувствует сонливость. На уровне психологии — социальные сети являются мощным раздражителем. Обнаружите перед сном, что в интернете опять кто-то неправ, расстроитесь и не сможете заснуть. 9. Разберитесь с теми, кто собирает ваши личные данные на Facebook В прошлом мы уже давали детальные инструкции, есть смысл освежить память и проделать несложные манипуляции с тем, чтобы обуздать социальную сеть и ее партнеров. Это действительно стоит того. 9. Зашифруйте все Если вы не хотите, чтобы при потере, краже или банальном ремонте компьютера или смартфона в мастерской до ваших данных добрались посторонние — зашифруйте все! Мы подробно писали о том, как сделать это для, буквально, любых устройств.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура все что для если это Теги: it технологии