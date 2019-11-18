В МИДе допускают, что потребуют компенсацию от РФ за захват кораблей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В МИДе допускают, что потребуют компенсацию от РФ за захват кораблей
18.11.2019 18:38
Возвращенные РФ корабли тщательно проверят
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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