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В МИДе допускают, что потребуют компенсацию от РФ за захват кораблей
18.11.2019 18:38
Возвращенные РФ корабли тщательно проверят Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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