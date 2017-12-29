В то время, как скрывать становится уже невозможно, олигархи и прочие нувориши чувствуют себя как рыба в воде. Конечно, некоторые из них тоже не вписываются в рынок, но предсказанные полтора века назад одним бородатым дедушкой тенденции эти отдельные исключения не отменяют. Наоборот - все больше становится понятно, что он был совершено прав.







Самые богатые люди в мире стали на $1 трлн богаче в 2017 г., что более чем в четыре раза превосходит прошлогодний прирост их состояния, поскольку фондовые рынки достигли исторических максимумов, сообщает Bloomberg. Индекс Bloomberg Billionaires, который ежедневно отслеживает состояние 500 богатейших людей мира, вырос на 23%. Между тем, фондовые индексы MSCI World и S&P 500 прибавили почти по 20%. К концу торговой сессии во вторник, 26 декабря, 500 миллиардеров контролировали $5,3 трлн по сравнению с $4,4 трлн по состоянию на 27 декабря 2016 г.



Угу, кому кризис - отец родной и благодетель. Радует только, что большая часть этих свежесрубленных "новых денег" - виртуальная. И когда наступит полночь и произойдет Явление Песца они просто будут сожраны им.



Тем не менее, на сегодняшний день . Та самая концентрация и сверхконцентрация капитала, которую предсказали более века назад..



Совокупный показатель благосостояния населения мира с середины 2016 года по середину 2017 года увеличился на 6,4% и достиг 280 трлн долл., свидетельствуют данные ежегодного доклада Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse. Темпы роста были максимальными за последние пять лет и обусловлены повышением стоимости недвижимости и котировок акций. То есть, опять-таки во многом виртуалка.



При этом 1% самых обеспеченных людей сейчас принадлежит половина мировых богатств. Их доля повысилась до 50,1% по сравнению с 42,5% в разгар финансового кризиса 2008 года.



"Доля 1% богатейших людей находится на пути роста со времени кризиса, превзойдя уровень 2000 года в 2013 году и достигая после этого пиковых значений ежегодно, - отмечается в сообщении банка. - Глобальное неравенство является, непременно, высоким и увеличилось в посткризисный период".



За последний год в мире появилось 2,3 млн новых долларовых миллионеров, в результате чего их общее количество достигло 36 млн. "Число миллионеров, которое сократилось в 2008 году, быстро восстановилось после финансового кризиса, и сейчас примерно втрое превышает показатель 2000 года", - говорится в докладе.



Благосостояние 3,5 млрд самых бедных людей планеты составляет менее 10 тыс. долл. в расчете на человека. В целом на эту категорию приходится 70% трудоспособного населения и 2,7% совокупного богатства.



Данные того же отчета годичной давности.

. Как показывает Credit Suisse в своих ежегодный отчетах, число людей, которые контролируют 45,6% из $255 трлн доходов домохозяйств, все больше снижается по отношению к общей численности населения мира. А в 2016 г. число людей, которые имеют свыше $1 млн, было только 33 млн, то есть приблизительно 0,7% от общей численности населения.

При этом, , число азиатских миллиардеров впервые превысило число американских. 38 китайских миллиардеров в индексе Bloomberg в 2017 г. стали богаче на $177 млрд. Рост состояния на 65% стал максимальным между 49 представленных стран.



А российские миллиардеры, входящие в Bloomberg Billionaires Index (BBI), за период с января по август этого года . Да, это ощутимо меньше результата прошлого года - тогда . Но ведь и общая ситуация с тех по ухудшилась.



В других местах контрасты куда как круче. Напомню, как год назад всех шокировала . Так, выходя замуж, она появилась на торжестве в платье за $630 тысяч. Подвенечный наряд сшили британские дизайнеры Ralph & Russo. Вот уже двадцать лет Мадина встречает Новый год исключительно в пятизвёздочных отелях Дубая, куда ее доставляет семейный частный самолёт. Ее неизменной традицией является посещение Недели моды в Париже, где она делит первый ряд с голливудскими знаменитостями и главредом журнала Vogue Анной Винтур. Общая стоимость коллекции сумочек Мадины насчитывает порядка 30 миллионов рублей. Шокирова также любит украшения. Она демонстрирует в своем Instagram браслеты с бриллиантами за $80 тысяч и роскошные диадемы по $600 тысяч.



И в то же время, . Факт, говорящий сам за себя.



Еще один такой факт. сейчас составляет $426 млрд. Аналогичной суммой располагает беднейшая половина человечества, то есть около 3,6 млрд человек. Состояние богатейших людей увеличивается на фоне роста уровня глобальной бедности. По данным Oxfam, только за последний год доля беднейшей половины человечества в мировом богатстве сократилась с 0,7% до 0,2%.



Около 10% человечества сейчас живут менее чем на $1,9 в день, каждый девятый человек в мире голодает. При этом около 3 млрд человек находятся за так называемой этической чертой бедности, то есть не имеют дохода, минимально необходимого для обеспечения нормальной продолжительности жизни.



Нормально ли, когда Не думаю. Особенно по сравнению с 388 человек пять лет назад. А сейчас, как вы видите, только через два года, таких людей уже всего восемь.



Богатые становятся все богаче. Недаром было .



Первый в мире триллионер появится в мире в ближайшие 25 лет на фоне растущего неравенства в глобальном распределении благ. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается в исследовании международной благотворительной организации Oxfam.



В общем, все уже было сказано полтора века назад:



«Две нации, между которыми нет ни связи, ни сочувствия; которые также не знают привычек, мыслей и чувств друг друга, как обитатели разных планет; которые по-разному воспитывают своих детей, , учатся разным манерам; которые живут по разным законам… Богатые и бедные. Они никогда не поймут друг друга»



Бенджамин Дизраэли.



И в этом процессе есть один такой вот нюанс. Поскольку ресурсов будет становиться все меньше, в рынок уже сравнительно скоро не будет вписываться все больше не просто средних, но и сравнительно богатых. Сначала срежут остатки верхнего среднего класса, затем придет очередь простых миллионеров, ну а потом - и мультимиллионеров. Не всех, конечно, но значительную часть.



Ну и наконец - логическое завершение эволюции капитализма. .



Для Запада это вполне закономерное будущее. И - заслуженное.



Оно тоже будет отнюдь не вечным.. но это тема отдельной статьи.

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