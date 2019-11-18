В КНДР назвали переговоры бессмысленными и заявили, что не будут ничего «дарить» США, не получая ничего взамен.

Представители Северной Кореи заявили, что не заинтересованы в «бессмысленных» переговорах с США.

Северная Корея также призвал положить конец так называемой «политике враждебности», если США хотят диалога. Лидер страны Ким Чен Ын в своем заявлении, переданном государственному агентству KCNA сказал, что видел сообщение Трампа от 17 ноября в Twitter, сигнализирующее об очередной встрече, но добавил, что мало что улучшилось, несмотря на три встречи между двумя лидерами с июня прошлого года.

«Мы больше не заинтересованы в таких переговорах, которые ничего не приносят нам… Поскольку мы не получаем ничего взамен, мы больше не будем дарить президенту США то, чем он может похвастаться, но получим компенсацию за те успехи, которыми президент Трамп гордится», – сказал он.

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