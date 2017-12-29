|В СБУ сделали важное уточнение по спискам пленных, которых передала Украина
|29.12.2017 18:24
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Списки пленных, которые во время недавнего обмена на Донбассе были переданы на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, не будут обнародованы.
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Службу безопасности Украины, информирует еizvestia.com.
В спецслужбе пояснили, что публикация сведений об этих людях невозможна, так как в этом случае будут разглашены персональные данные.
В заложниках у так называемых ДНР и ЛНР продолжают находиться 103 человека. При этом не называется число тех, кого запрашивают на обмен боевики.
«Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске», — поясняют в СБУ.
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