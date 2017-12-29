За ними есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей

"Все службы, ведомства, группы и т.д. - все были прекрасно осведомлены о том, что между 73 освобожденніх не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: за ними есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей. Сначала планировалось, что на этапе перелета из Харькова их доставят отдельно, на аэродром "Жуляны". Но вмешалась природа - "Жуляны" не принимали борты из-за погоды" , - написал на своей странице в Facebook советник Президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

По его словам, в частности и гуманных соображений к родственникам было принято решение не разделять всех заявленных на этапе встречи. Однако "на этих 14 человек не распространяется выплата единовременной материальной помощи до окончательного решения суда".

"Мы не бросаем своих... Если наш сидит в плену, независимо от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения. Это, кстати, общемировая практика, касающаяся заботы государства о любом своем гражданине" , - написал Бирюков.