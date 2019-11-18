Глава МИД предполагает, что на встрече в нормандском формате вероятно обсуждение базовых параметров нового закона об «особом статусе».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что нормы нового закона об особом статусе Донбасса должны быть согласованы с представителями оккупационных властей «ДНР» и «ЛНР» во время встречи в Минске Трехсторонней контактной группы.

«Можно начать с того, что принимать этот закон будет парламент. Есть заинтересованные в этом вопросе депутаты, и они должны принести какие-то свои идеи… Более того, в Минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности должны быть согласованы с той стороной, ОРДЛО. Единственный путь согласования с той стороной – Трехсторонняя контактная группа. То есть, важно взаимодействие между парламентом, который будет принимать закон, и переговорной группой, которая должна понимать, что именно готовы депутаты, наконец, проголосовать, ведь без их слова, без их голосования, без их участия ничего не получится», – отметил он.

Пристайко предполагает, что на встрече в нормандском формате вероятно обсуждение базовых параметров нового закона об «особом статусе». Кроме того, министр считает, что во время этой встречи лидеры стран должны обсудить вопрос адаптации пунктов Минских соглашений, хронологические сроки которых уже пропущены.

«По большому счету, было бы хорошо, чтобы эти тексты (проект закона об «особом статусе» – ред.) были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая бы взяла на себя эту инициативу, сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем нынешний документ и подумаем, что мы можем переписать», – посетовал министр.

Пристайко также отметил, что народные избранники не спешат обсуждать закон об амнистии, которая тоже указана в Минских соглашениях.

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