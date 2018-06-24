Как ты думаешь, что такое бархатная свадьба? Ее празднуют, когда супруги прожили в браке целых 29 лет. Портал Nashasvadba.net подскажет вам, как отметить бархатную свадьбу и что подарить паре на эту годовщину.

Одежда для бархатной свадьбы

Что презентовать семейной паре на бархатную свадьбу? Смело выбирай одежду из бархата. Если ты не так хорошо разбираешься в моде, не переживай! Сегодня на прилавках можно найти все! Например, подбери для супруги длинное бархатное , а для ее второй половины – стильную рубашку из бархата.

Вручая свадебный дар, не забудь сказать, что раньше из этого материала обычно шили королевские мантии. Да, кстати, ты тоже можешь ее сшить и подарить юбилярам. Мы уверены, им будет очень приятно.

Аксессуары на бархатную годовщину свадьбы

Не забудь и об аксессуарах на бархатную годовщину свадьбы. А именно — о ювелирных изделиях. Нет лучшего презента для такого юбилея, чем черные бриллианты из серии «Черный бархат». Их сияние, конечно, очарует обоих супругов.

Косметика для невесты

Если же на дорогие украшения денег нет, тебя сможет выручить косметика. Ведь именно она любой женщине позволяет выглядеть по-королевски! Не забудь при вручении наговорить хозяйке массу комплиментов!

Оригинальный дар на бархатную годовщину

Хочешь сделать оригинальный дар? Отличный вариант – бархат амурский. Это дерево, которое растет на Дальнем Востоке и довольно легко культивируется. Растет оно очень быстро и долго, целых 300 лет. При вручении не забудь пожелать долгих лет вместе и любимым юбилярам!

Прекрасным презентом может стать уникальный спиртной напиток из ягод этого дерева. Его называют джин «Черный бархат». У этого напитка очень тонкий благовоние и приятный, но немного жгучий вкус.

Репродукция для бархатной свадьбы

Хорошим выбором для 29-летней годовщины может стать репродукция какой-нибудь картины фламандского художника Яна Брейгеля «Бархатный». Обязательно оригинально оформи презент, подобрав для него необычную раму.

Если ты не нашла репродукцию, поищи бархатные паззлы. Например, «Черная пантера». К тому же, гости могут все вместе его и собрать на самом торжестве.

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