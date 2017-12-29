Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что между 74 освобожденных из плена боевиков украинцев 14 человек подозреваются в дезертирстве.

«Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все «героические герои». Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей», — он на своей странице в Facebook.

По словам Бирюкова, из гуманных соображений в отношении родственников было принято решение не разделять всех освобожденных на этапе встречи.

Он подчеркнул, что в случае признания их виновными в суде, на них не распространяется выплата единоразовой материальной помощи.

Напомним, что 27 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками оккупационных сил РФ на Донбассе. В результате были освобождены 74 украинских заложника, одна женщина пожелала остаться в «ДНР». Она сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, следовательно остается.

Украина передала на оккупированные территории 233 человека. 65 человек отказались возвращаться на оккупированные территории.

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