Как идеально подобрать вино и блюда?

От температуры вина будет зависеть успех только приема пищи. Для разного вида вина есть свои температурные нормы:

Сочетают напитки с едой по нескольким принципам – учитывается кислотность, терпкость, сладковатость, запах, присутствие горчинки.

Терпкие вина хорошо подойдут к блюдам с четко выраженной текстурой: говядина и насыщенное красное вино, телятина и менее терпкие вина. Чем грубее текстура, тем более терпким лучше выбирать напиток.

Интенсивное благоухающее вино требует к себе в компанию достойное сопровождение – интересное блюдо с яркими вкусовыми и ароматическими акцентами. Жирную пищу отлично компенсируют кислые вина.

Другой подход в сочетании одинаковых или близких по вкусу и аромату блюд и напитков – такие дуэты будут дополнять и подчеркивать достоинства друг друга.

Точно да и точно нет

К вину категорически не подходят яйца, имбирь, томаты, анчоусы, блюда с уксусом, орехи.

Беспроигрышно подавать к винам всевозможные фрукты – они лишь подчеркнут вкус вина и не перебьют удовольствия от его употребления. Особенно хороши клубника, кусочки ананаса, дыни или персика.

Не забывайте использовать вино в приготовлении любимых блюд – от этого они станут еще вкуснее.

По цветовой гамме можно использовать такие подсказки

- Красное вино сочетается с мясом и остротой, можно подать к такому напитку необычный сыр. Часто красное вино подают к суши, сытным гарнирам, рыбе, ягодам и фруктам.

- Для белого вина подойдут морепродукты, рыба, икра, мясо птицы или телятина. Также неплохо подойдут мясные и колбасные нарезки, салаты и горячие блюда.

- Розовые вина дополнят холодное мясо, морепродукты и десерты.

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