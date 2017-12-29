Во Львове полиция задержала 33-летнюю жительницу Киева, которая украла 220 "киндеров-сюрпризов" из супермаркета. Об этом сообщили в управлении полиции охраны во Львовской области, передает

Во Львове полиция задержала киевлянку, которая в супермаркете украла 200 "киндер сюрпризов"

"Вчера около 16.30 в одном из гипермаркетов, на улице Б.Хмельницкого во Львове, было разоблачено 33-летнюю гражданку, жительницу Киева, которая похитила в торговом зале 220 "киндер-сюрпризов" на сумму более 7000 гривен.

На месте данную гражданку задержал работник полиции Управления полиции охраны во Львовской области ", - сообщили в управлении.

За это преступление предусмотрена уголовная ответственность, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

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