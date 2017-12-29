Днем в пятницу, 29 декабря, на Южном мосту в Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали грузовой и легковой автомобиль марки Audi. О происшествии сообщило издание "Киев Оперативный".

Известно, что женщина, которая сидела за рулем автомобиля Audi, не заметила крупногабаритный грузовик, вынужденный из-за технических проблем двигаться в правом ряду, и въехала под него.

На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что в результате ДТП никто не погиб, девушка-водитель Audi получила травму руки.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во Львовской области легковой автомобиль врезался в микроавтобус , в результате чего погиб водитель одного из транспортных средств. По полученным данным, авария произошла на автодороге Киев - Чоп возле села Подборцы, Пустомытовского района.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира