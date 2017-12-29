Производители Android-смартфонов Samsung и LG заявили о том, что умышленно не уменьшают скорость своих смартфонов, в отличие от Apple. Об этом они сообщили в ответ на требование ресурса PhoneArena.

«Никогда и ни за что не будем так делать! Мы заботимся о том, что думают о нас наши клиенты», — заявил представитель компании LG Electronics, Inc.

«Мы обеспечиваем стабильную работу мобильных устройств Samsung через многоуровневых мер безопасности… Мы не уменьшаем производительность процессора с помощью обновлений программного обеспечения в течение жизненных циклов смартфона», — отметили в компании Samsung.

Не так давно, в свою очередь, о подобном заявили также в компаниях HTC и Motorola.

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