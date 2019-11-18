Погода, Новости, загрузка...
В Грузии полицейские разогнали демонстрантов с помощью водометов
18.11.2019 19:34
В Грузии полицейские оттеснили демонстрантов от здания парламента Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 