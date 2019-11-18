В Грузии полицейские разогнали демонстрантов с помощью водометов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Грузии полицейские разогнали демонстрантов с помощью водометов
18.11.2019 19:34
В Грузии полицейские оттеснили демонстрантов от здания парламента
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
здания
парламента
демонстрантов
оттеснили
полицейские
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->