Соответствующий проект закона накануне поддержали в Бундестаге. Родители решили обязать вакцинировать детей. Иначе придется платить штраф, и детей не допускать в детсады. Такое же наказание коснется и персонала учебных заведений, жителей и работников приютов для беженцев и больниц.

Напомним, проблема кори встала перед миром очень остро в 2019 году.

Так с начала года корью в мире заболели в три раза больше людей, чем в 2018-м. ВОЗ информировала мир о том, что 182 страны сообщили, что с 1 января по 31 июля они зарегистрировали 364 808 заболевших корью – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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