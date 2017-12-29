Адвокаты настаивали, что тюремное заключение нарушит конституционное право Оскара Гренинга на жизнь

Об этом сообщает Reuters .

Оскар Гренинг работал в Аушвице бухгалтером. Он между прочего вел подсчет изъятых у заключенных лагеря средств. В 2015 году его приговорили к четырем годам тюрьмы. Однако защита потребовал отсрочки наказания, ссылаясь на его возраст и состояние здоровья.

Адвокаты настаивали, что тюремное заключение нарушит конституционное право Оскара Гренинга на жизнь. Конституционный суд отклонил этот аргумент.