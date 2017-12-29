|Бывшего бухгалтера Аушвица отправят в тюрьму
|29.12.2017 18:32
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Адвокаты настаивали, что тюремное заключение нарушит конституционное право Оскара Гренинга на жизньКонституционный суд Германии отклонил апелляцию на приговор бывшему сотруднику концлагеря Аушвиц Оскара Гренинг и постановил отправить 96-летнего подсудимого в тюрьму.
Оскар Гренинг. Фото: spiegel.de
Об этом сообщает Reuters.
Оскар Гренинг работал в Аушвице бухгалтером. Он между прочего вел подсчет изъятых у заключенных лагеря средств. В 2015 году его приговорили к четырем годам тюрьмы. Однако защита потребовал отсрочки наказания, ссылаясь на его возраст и состояние здоровья.
Адвокаты настаивали, что тюремное заключение нарушит конституционное право Оскара Гренинга на жизнь. Конституционный суд отклонил этот аргумент.
Гренинг признан виновным в пособничестве убийству более 300 тыс. человек. По мнению суда, это означает, что получение наказания имеет особую важность.
В августе прокуратура Ганновера признала его довольно здоровым для отбывания тюремного наказания. Адвокат Гренинга возразил, что состояние здоровья его подзащитного позволяет присутствие в тюрьме.
Решение суда в Целле является окончательным.
Ранее относительно Гренинга уже проводилось расследование, однако в 1985 году оно было прекращено за отсутствием доказательств. Одно из предыдущих обвинений было предъявлено на основе доследственной проверки Центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. В 2014 году им были инициированы обыски в помещениях бывших эсэсовцев по всей стране.
Добавим, что после Нюнбергского процесса над руководством III Рейха обвинения в военных преступлениях были выдвинуты против 106 тыс солдат. Около 13 тыс оказались на скамье подсудимых, и половина из них признали виновными.
В апреле 2015 года "бухгалтер Освенцима" признал вину и извинился перед родственниками заключенных