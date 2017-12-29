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Vodafone извинился за то, что причислил Авдеевку к оккупированным территориям
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29.12.2017 18:36
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Авдеевка находится на границе с оккупированным Донецком и
подконтрольна правительству Украины Фото: dnews.dn.ua В
пресс-службе заявили, что сотрудник, который ведет Twitter-аккаунт
компании, совершил ошибку из-за того, что Авдеевка находится близко
линии фронта."К сожалению, иногда действует человеческий фактор…
Разъяснительная работа с оператором проведена", – отметили в
пресс-службе. В компании подчеркнули, что ошибка не имеет
никакого отношения к позиции компании."Прошу прощения у людей,
которых возмутила эта ошибка", – добавила
представитель Vodafone Ukraine.О Торецке, который компания
также причислила к оккупированным территориям, речь не шла.Сегодня
Vodafone сообщил, что переводит всех жителей оккупированного
Донбасса на тариф 3 грн в день. Информацию о принудительном
переходе на единый тариф получили также жители Авдеевки и Торецка,
которые находятся на подконтрольной Украине
территории.Авдеевка находится на границе с оккупированным
Донецком и подконтрольна правительству Украины.
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