Авдеевка находится на границе с оккупированным Донецком и подконтрольна правительству Украины Фото: dnews.dn.ua В пресс-службе заявили, что сотрудник, который ведет Twitter-аккаунт компании, совершил ошибку из-за того, что Авдеевка находится близко линии фронта."К сожалению, иногда действует человеческий фактор… Разъяснительная работа с оператором проведена", – отметили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что ошибка не имеет никакого отношения к позиции компании."Прошу прощения у людей, которых возмутила эта ошибка", – добавила представитель Vodafone Ukraine.О Торецке, который компания также причислила к оккупированным территориям, речь не шла.Сегодня Vodafone сообщил, что переводит всех жителей оккупированного Донбасса на тариф 3 грн в день. Информацию о принудительном переходе на единый тариф получили также жители Авдеевки и Торецка, которые находятся на подконтрольной Украине территории.Авдеевка находится на границе с оккупированным Донецком и подконтрольна правительству Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что тариф оккупированным компании сообщил Теги: война в украине