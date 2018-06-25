Мужчина, которого похитили в центре Киева, является сыном представителя посольства Ливии. Эту информацию подтвердил народный депутат Украины Антон Геращенко.

"Похитили сына атташе посольства Ливии", - отметил Геращенко.

Ранее информированный источник сообщил, что похищенным сегодня в центре Киева мужчиной является сын представителя посольства Ливии в Украине.

Напомним, сегодня с полудня киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые на улице Тургеневской насильно посадили мужчину в автомобиль, введен план "перехват".

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