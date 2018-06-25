|Геращенко подтвердил, что в Киеве похитили сына представителя посольства Ливии
|25.06.2018 21:58
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Мужчина, которого похитили в центре Киева, является сыном представителя посольства Ливии. Эту информацию подтвердил народный депутат Украины Антон Геращенко.
"Похитили сына атташе посольства Ливии", - отметил Геращенко.
Ранее информированный источник сообщил, что похищенным сегодня в центре Киева мужчиной является сын представителя посольства Ливии в Украине.
Напомним, сегодня с полудня киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые на улице Тургеневской насильно посадили мужчину в автомобиль, введен план "перехват".
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