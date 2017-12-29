Все чаще и чаще человечество задается вопросом, вероятно ли избежать своей судьбы, если все распланировано вплоть до мельчайших деталей и не подлежит изменению, и не следует ли в таком случае соглашаться с народами, верящими в фатализм, детерминизм и предопределение? Что ж, с этой точки зрения, пророчества Нострадамуса призваны поколебать наше мировоззрение и вселить в наши сердца надежду на выживание. Однако для того, чтобы сохранить эту надежду, человеку недостаточно одного только разума. В каждом из столетий Создатель пробуждает пророков, призванных служить человечеству сталкерами на земных его путях. К такого рода сталкерам относился и Мишель Нострадамус.

Биография Мишеля Нострадамуса

Мишель Нострадамус родился около полудня в четверг, 14 декабря 1503 года в День Никасия, на пятом году правления французского короля Людовика XII в Сэн-Реми (Прованс) в семье нотариуса Жака Нострадамуса и Рене де Сэн-Реми. Его предки по материнской линии отличались незаурядными способностями в области математики и медицины. Один из них, Жан де Сэн-Реми, был лейб-медиком герцога Калабрийского. Немало врачей насчитывалось и по отцовской линии, в их числе — Петр Абрахам Саломон, сопровождавший графа Рене Прованского, титулярного короля Иерусалима, во время крестового похода. Отец принадлежал к древнему иудейскому роду Иссахар, представителям которого, чья родословная велась от Иссахара, пятого сына Иакова от Лии, приписывался особый пророческий дар.

Имя Нострадамус (Notre Dame) является свидетельством того, что обращение отца в католическую веру происходило в церкви девы Марии. Согласно обычаям того времени, имя «Notre Dame» было заменено латинизированным «Нострадамус». Предками Нострадамуса со стороны отца были еврейские сефарды, эмигрировавшие от преследований Фердинанда Католического, Изабеллы Кастильской и священный инквизиции в Прованс, где царила относительная религиозная терпимость. Предки унаследовали от арабов искусство врачевания и любовь к каббалистике. Знакомство с мировоззрением античности сделало жизнеутверждающий греко-римский Пантеон не менее, а вероятно, и более близким Нострадамусу, чем традиционная религиозность христианства.

Первоначальное образование Нострадамус получил дома под руководством деда по материнской линии Жана де Сэн-Реми. Именно дед сумел привить ребенку столь горячую любовь к постижению тайн звездного неба, что с тех пор окружающие стали называть юного Мишеля не иначе, как «маленьким звездочетом». После смерти деда Нострадамус направился в Авиньон и посвятил себя изучению целого комплекса гуманитарных наук, включавшего риторику и философию. Затем в возрасте 22-х лет он поступил в знаменитый по тем временам в Европе университет в Монпелье, славящийся своей медицинской школой.

В 1526 году в Эксе его застала эпидемия чумы. Будучи к тому времени уже искусным фармацевтом, Нострадамус изобрел противочумное средство, рецепт которого изложен в одной из его книг (ароматический состав из трав, который предписывалось держать во рту всем, кому грозило заражение). Вернувшись в Монпелье в 1529 году, Нострадамус сдал экзамен на звание доктора и некоторое время оставался доцентом кафедры медицинского факультета Университета в Монпелье. С 1536 года Нострадамус практиковал в Ажане на Гаронне, где познакомился со знаменитым гуманистом того времени Юлиусом Цезарем Скалигером.

В 1548 году Нострадамус был приглашен в Салон де Кро (Салон Прованса). Там он вторично женился на знатной венецианке Анне-Понции-Жемелле. Как явствует из послания Нострадамуса сыну Цезарю, предваряющего первые семь центурий, первая инспирация осенила его при сожжении им оккультных писаний. Своим даром предвидения Нострадамус апеллировал к Богу, в то время как астрономические расчеты и астрологические выкладки служили ему подтверждением этого дара. После издания в 1555 году первой серии его центурий Нострадамус был приглашен ко двору Генриха II, короля Франции, и 15 августа 1556 года прибыл в Париж. Нострадамус предостерег короля от участия в рыцарских поединках, указав на смертельную опасность. Однако король пренебрег предостережением Нострадамуса. Пророчество сбылось: король Генрих II умер раны, полученной на турнире 10 июля 1559 года.

Любопытен также тот факт, что Нострадамус предсказал папскую тиару безвестному в то время монаху Феличе Перетти, взошедшему на папский престол под именем Сикста V в 1585 году после смерти провидца. Предсказание нашло отражение в 76-м катрене 5-й центурий.

«Он взовьет свое знамя над небесным шатром,

Не желая иметь резиденции в городах Эксе, Карпентрасе,

на острове Фольскеров и горе Кавальон.

Во всех его владениях уничтожаются его следы»

Следующий за Григорием XIII папа Сикст V (Монтальто), в действительности оказавшийся очень воинственным папой, имел много стратегических планов, в частности, и завоевания Египта. Названные в 3-й строке города и остров Фольскеров (дельта Роны) являются либо папским владением, либо граничат с Авиньоном. После смерти Сикста V в народе говорили: «Фра Феличе забрал черт», — и опрокидывали статуи, поставленные ему при жизни, уничтожая, таким образом, все его следы.

В 1564 году Нострадамуса посетила вдовствующая королева Екатерина Медичи с сыном Карлом IX, а 18 октября того же года Нострадамус был принят ими в замке де л'Эмпери. На картине кисти Дени Вальверана, хранящейся в музее этого замка, изображены Екатерина Медичи, сидящая в кресле, ее сын Карл IX, стоящий за ее спиной, и Нострадамус, одна рука которого покоится на раскрытой книге, а другая — на голове обнаженного мальчика — принца Генриха Наваррского, будущего короля Генриха IV. Нострадамус предсказал, что он станет королем Франции. Его предсказание исполнилось через 26 лет, в 1590 году, когда род Валуа угас по мужской линии (после смерти Генриха II французский трон последовательно занимали три его сына: Франциск II, Карл IX и Генрих III), а в 1564 году Карл IX назначил Нострадамуса своим лейб-медиком, пожаловав ему при этом 200 золотых дублонов. Щедрость Екатерины вдвое увеличила эту сумму.

1 июля 1566 года Нострадамус сказал Шавиньи: «На рассвете ты уже не застанешь меня в живых!» Утром 2 июля 1566 года он поднялся с постели, чтобы избежать приступа астмы и упал мертвым на скамью. Очевидцы случившегося нашли, что смерть его была спокойной. Он знал день своей кончины, поскольку в июне 1566 года в экземпляре Эфемерид Стадиуса(Таблицы, содержащие расчеты положений планет и других небесных тел на определенные промежутки времени.) против 2 июля написал: «Здесь приближается смерть». Тело Нострадамуса было положено в саркофаг и погребено в стене церкви францисканцев — миноритов в Салоне.

В 1791 году, в разгар революционных событий, некий якобинец поджег церковь францисканцев и разбросал останки знаменитого предсказателя. На следующий день революционера нашли убитым близко Лансона. Исполнилось и это предсказание Нострадамуса, предрекавшего горе всякому, кто вскроет его могилу. Урна с останками праха Нострадамуса была вновь установлена в церкви Святого Лаврентия.

Старший сын Нострадамуса оправдал надежды, возлагавшиеся на него отцом. Цезарь стал автором истории Прованса. Людовик XIII даровал Цезарю Нострадамусу дворянский титул (кавалера) и произвел его в камергеры двора. Второй сын Нострадамуса, Мишель, был обвинен в преднамеренном поджоге и казнен в 1574 году. Третий сын, Андре, вступил в орден капуцинов. Старшая дочь, Мадлен, вышла замуж за кавалера Поля де Шокен, Анна и Диана остались незамужними.

Еще при жизни творчество Нострадамуса пользовалось успехом. Особую слава имели альманахи, календари с предсказаниями для сельского хозяйства, содержащие тайные пророчества Нострадамуса. Сохранился прижизненный ежемесячный предсказатель на 1555-1556 годы, а также посмертный предсказатель до ноября 1567 года в виде 141-го предсказания. Вместе с одиннадцатой центурией, состоящей из 58 шестистиший и двух катренов, и двенадцатой, состоящей из 11 катренов, эти произведения составляют посмертное наследие Нострадамуса. В 1605 году они были преподнесены в дар королю Генриху IV от имени издателя Винсента Сева из Босэра, потомка Нострадамуса.

Центурии Нострадамуса — пророческое произведение всей его жизни, вошедшее в историю мировой литературы, со временем обрело подлинное бессмертие. Каждая из 9 официальных центурий содержит 100 катренов (седьмая — 42 катрена). Кроме того, центурии снабжены двумя предисловиями: первое, к 7-й центурии, посвящено сыну Цезарю, а второе, датированное 27 июня 1558 года и служащее вступлением к 8-10 центуриям, посвящено Генриху Счастливому.

Проблема установления хронологического соответствия событии, предсказанных Нострадамусом, знатоком нотариальной скорописи (так называемых нот Тирона), столь заманчивая, сколь неразрешимая в полном объеме, явилась благодатной почвой для выдвижения различного рода гипотез и вариантов реконструкции хронологической цепи. Триумфальное шествие центурий по карте исторического развития человечества, начавшееся после первого их опубликования в 1555 году продолжается до сих пор.

Пожалуй, ни одна другая фигура в истории не вызывает столько противоречивых и многочисленных споров, как великий прорицатель-предсказатель Мишель Нострадамус. Количество книг о предсказаниях Нострадамуса уже исчисляется десятками тысяч, а все новые и новые ученые пытаются пробраться сквозь непроходимые заросли шифра французского врача-предсказателя. Его так называемые центурии уже были не один раз переведены и на русский язык, и даже несколько раз старательно «разъяснены» любителями предсказаний будущего Мишеля Нострадамуса. Однако что-то все время мешало: то очередная расшифровка предсказаний Нострадамуса не сбудется, то одно и то же место из Нострадамуса толкуется абсолютно разными способами. В общем, от постоянного упоминания имени Нострадамуса у некоторых людей появился некий скепсис к выводам предсказателю.

Произошло это из — за того, что в основном объяснение книг знаменитого француза делалось на любительском уровне — при помощи различных допущений и догадок. Молодые исследователи Дмитрий и Надежда Зима первыми пытались применить к рифмованным стишкам Нострадамуса математику и достигли успеха в расшифровках его предсказаний будущего. Для пущей точности они работали с оригинальным текстом, а помогал им в расшифровке профессор университета и знаток старофранцузского языка и латыни.

В итоге, код был найден не в самих стихах — предсказаниях, которые уже сотни раз склоняли все кому не лень исследователи Нострадамуса, а в предисловии к ним. Но самое интересное, что сам Нострадамус предсказал это и с точностью до года предвидел расшифровку своих текстов…

Дмитрию и Надежде удалось найти простой ключ к предсказаниям Нострадамуса и расшифровать цепочку предсказанных Нострадамусом дат. Более половины из них уже успело исполниться в точном соответствии с написанным Нострадамусом. Революции во Франции и в России, две мировые войны, развал СССР, война в Афганистане и многое другое было предсказано Нострадамусом с точностью до нескольких месяцев за много веков до того, как эти события произошли. Точность предсказаний Нострадамуса превышает 90 %! Однако самым печальным открытием стало то, что уже в самом ближайшем будущем перед человечеством по-прежнему маячит призрак третьей мировой войны или, говоря словами Нострадамуса, «третий потоп человеческой крови». Потом уже, для тех, кто выживет, наступит новая эра с новым мировоззрением и множеством новых познаний.

РАСШИФРОВКА ПРЕДСКАЗАНИЙ НОСТРАДАМУСА:

Какой же ключ, позволяющий читать предсказания Нострадамуса? Нострадамус был очень образованным человеком своего времени, сумевшим остановить несколько эпидемий чумы. Его астрономические расчеты едва не уступали расчетам Коперника, что как минимум говорит о его адекватности.

Тем более странно, что в одном из предисловий к своим центуриям, известном нам как «Послание Генриху», в глазах рябит от неточностей и ошибок, даже арифметических. Может быть, Нострадамус просто писал это предсказание будущего впопыхах?

Опять же нет — сам Нострадамус обращает внимание на то, что этот коротенький текст писался им больше года — с марта 1557 по июнь 1558 года — по нескольку слов в день! При этом предсказатель сильно искажает Библию. В послании прямо говорится о каком — то шифре, и потому логично предположить, что эти «ошибки» являются просто — напросто элементами шифровки предсказания Нострадамуса, придуманной им умышленно.

Этот ключ был вычислен с помощью строгой математической логики. Чтобы не перегружать Вас математическими подробностями, скажу лишь, что он представляет собой число из четырех единиц, разбитых пополам, — 11, 11.

Любопытно, что это число Нострадамус описал в самых различных местах своих предсказания будущего. К примеру, в послании говориться: «Все построение и гармония пророчеств базируется отчасти на треножнике (то есть на трех единицах)», причем пользоваться этим «треножником» следует, «поместив магический жезл (еще одну единицу) между его ножками» (центурия 1 — я, катрен 2 — й).

Кроме того, в другом предисловии Мишель Нострадамуса говорит, что «наследное слово предсказания будущего (то есть ключ) уйдет в могилу вместе со мной», а в завершении дает распоряжение окружить его гроб четырьмя свечами по одному ливру — по две с каждый стороны. Опять четыре единицы, разбитые симметрично, то есть то самое число 11, 11.

Смысл расшифровки вытекает из слов предсказания Нострадамуса: «Я рассчитываю, что в будущем должно пройти примерно столько же событий, сколько и в истекших столетиях». То есть все перечисленные в хронологии события должны уместиться в срок, лежащий между датой написания пророчеств — июнь 1558 года — и датой некоего «события, которое тщательнейшим образом вычислено, на начало 7 — го тысячелетия (по хронологии это примерно наше время)». Таким образом, всю цепочку дат следует уменьшить на единый ключ — коэффициент и приплюсовать к июню 1558 года. Раскрытие таблицы даст дату конечного события, предсказанного Нострадамусом.

ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НЕ МИНОВАТЬ?

Что по этому поводу говорит Нострадамус?

Не будем заново пересказывать все сбывшиеся предсказания Нострадамуса по поводу двух мировых войн и множества революций. При желании это может почитать каждый на досуге. Гораздо интереснее то, что при помощи найденного коэффициента можно все с той же 90 — процентной вероятностью исследовать ближайшее будущее.

Нострадамус пишет черным по белому, что начало новой эры будет положено в России, начало же новой войны — на территории древнего Вавилона, где сегодня находится государство под названием Ирак. Подтверждением верности суждений Мишеля Нострадамуса может служить уже почти прошедший иракский кризис, который, несмотря на свое постепенное угасание, еще обязательно даст о себе знать.

Из предсказания Нострадамуса можно понять, что иракский кризис — это начало глобального конфликта. Здесь, правда, стоит разъяснить: в раскрытой Дмитрием и Надеждой таблице подробных дат ближайшего будущего нет, за исключением двух — трех. Есть другое — там содержится явное намек, что почти половина его катренов — четверостиший посвящена периоду с 1998 по 2002 годы.

Отсюда становится понятно, что именно в этот период будет разрастаться зародыш новой мировой войны. Другими словами, совсем не обязательно, что настоящий кризис с применением всех военных сил разразится сразу, предсказал Нострадамус. Однако, если даже сегодня его удастся предотвратить, он все равно разразиться позже.

Всё же описанная Нострадамусом ситуация очень сильно напоминает действительность. Более пятнадцати катренов пророка посвящены тому, что «войну начнет некий прелюбодей, который захочет прикрыть свои грешки с помощью боевых операций.»

«Кровь прольется из — за отпущения грехов одного молодого», именно из — за этого прийдет в Междуречье (современный Ирак) «топор прелюбодейного греха», когда «ослепнет из — за похоти честь». Вот как это описывается в одном из катренов: «Он придет, дурной, опасный, бесчестный… будет мучить Междуречье (Ирак)… всех променяет на женщину — прелюбодейку».

Эти катрены известны очень давно, но до открытия ключа никому даже в голову не могло прийти, что это относится к современному миру. «Из — за своих женщин он предаст людей черной смерти. Никогда не было столь обыкновенно — жестокого существа». Вероятность ошибки практически исключена. Совпадает почти все: и место действия — Ирак, и повод — прелюбодеяние, и даже то, какое прозвище получит Клинтон. Напомню, что в Америке дело Клинтона называют «Зиппергейт», от слова «ширинка», а вот как об этом говорит Нострадамус: Женское бесчестье придет правящему Принцу: Сомнительное прозвище от штанов будет для него последним. Вскоре Правитель — прирожденный ловкач принесет огромное зло для своей страны".

ТАЙНА «СЕМИ ДЫМОВ»

До того как война станет мировой, пройдет еще несколько лет. Поначалу в силу того, что пострадают многие государства, которые не принимают участия в конфликте, резко повысится напряжение в мире. Ухудшатся и отношения Америки с Россией: «Проснется давно уснувшая ненависть», да и в самой Америке появится волна протестов. Ну а дальше, как и в случае с Вьетнамом, чтобы нейтрализовать недовольство своих граждан, США придется продолжать военную истерию, а значит, им понадобится новый враг. Легче только найти такого врага будет в других арабских странах или в России.

«Ужасная война подготовлена на Западе. Год следующий — придет чума». После победы одного Непокорного поля Будут возобновлены новые игры с Длинным Шестом". «Бегущие огни, с неба бьют пики, Следующий конфликт — между дерущимися воронами».

Не исключено, что под «двумя воронами» подразумеваются два государственных символа — двухголовый российский орел и орел американский. Что же касается «длинных шестов» и «пик, которые бьют с неба», то это описание как нельзя лучше подходит для современных ракет, вероятно, и ядерных. Иначе трудно объяснить такие высказывания Нострадамуса, как «через море ударят пики» и его возглас ужаса: «Какое смертельное копье!»

Похоже на то, что ооновские сотрудники не зря проверяют иракские заводы по производству химического и бактериологического оружия. Нострадамус пишет о такой опасности прямо: «Из покоренного места произойдет утечка и чума. Времена изменятся. Ветер. Смерть от Великой третьей». Здесь речь действительно идет об утечке инфекции из покоренных городов Ирака. Однако есть и более ясные катрены: «Поставлены на равнине котлы инфицирующих. Вино, мед и масло, и все создано на печах. Без злого слова будут погружены злодеи. Семь дымов покроют от залповых пушек (или от пушечных залпов)».

Здесь Нострадамус пишет об искусственном приготовлении какой — то инфекции и даже о ее распространении с помощью пушек. Самое интересное, что вторая строка указывает на то, что боевые отравляющие вещества будут изготовлены в самых обыкновенных печках, используемых для производства пищевых продуктов.

В подтверждение этому уже появлялась информация о том, что Саддам Хусейн действительно использует пивоваренное оборудование для производства химического и бактериологического оружия. Нострадамус описывает это оружие как «хлопья снега более чем белого», говорит также о какой — то смерти «от болезни живота». Судя по тексту Нострадамуса, первую вспышку эпидемии или отравления удастся погасить, однако через некоторое время «чума» вновь вспыхнет с новой силой, причем ее последствия будут видны не только в Азии и Африке, но также в Европе и Америке.

КОГДА НАСТАНЕТ «ЗОЛОТОЙ ВЕК»?

На этот вопрос ответил Нострадамус.

Дмитрий и Надежда утверждают, что Нострадамус смог увидеть и дальше. Наиболее неприятный исход, который, по словам предсказателя, хотя и маловероятен, но возможен, это то, что «земли станут почти необитаемыми и долгое время на них будет господствовать мир». Однако сам же он пишет: «Наихудшее будет сдержано, маловероятно, что будет новое приближение». Кроме того, за этой войной французский предсказатель видит наступление новой эры и даже называет ее «почти что новым Золотым веком». Пик третьей мировой войны Нострадамус отнес на 2002 — й год.

Спасение мира произойдет, по словам Нострадамуса, из — за возникновения новой религии. Это будет «секта философов, презирающих смерть, почести и богатства». Другими словами, речь идет о религии не только любви, но и разума. Это будет такое учение, которое свяжет современную науку с таким понятием как Бог. Возможно, именно в России это движение и раскрутиться с наибольшей силой. В связи с этим новая эра начнется именно здесь, хотя до этого еще предстоит испытать многие передряги.

Например, в ближайшее время России грозит резкая смена политического курса. Есть указания у Нострадамуса на недовольство армии, на ее роль в возможном перевороте. Причина же очень обыденная — «для солдат не найдут денег». Впрочем, переворот неизбежен, довольно правительству просто поменять свой курс.

По всей вероятности, уже в середине 1999 — го власть в России будет совершенно неузнаваемой. Придут новые люди, которые будут побеждать не «силой железа и войны», а «мягкими словами на совете». Однако в России, как известно, ничего хорошего долго не бывает, и еще до 2002 — го некий руководитель этого движения, скорее только, будет убит, и именно это может послужить причиной для колоссального обострения конфликта, для «чудовищного истребления людей и животных». Причиной тому, пишет Нострадамус, станет то, что за несколько лет, за которые следует научиться жить по — новому, вряд ли большинство сумеют отказаться от такого человеческого чувства, как месть.

Естественно, с трудом верится, что тайна почти 500 — летней давности наконец-то разгадана. Еще десятки и сотни раз версия Дмитрия и Надежды будет проверяться другими исследователями. Однако сам великий предсказатель определил в своих текстах, кому суждено стать первым человеком, разгадавших правду в его катренах.

Нострадамус пишет, конечно, в зашифрованном виде, что тайный ключ, спрятанный им в «Послании Генриху», будет открыт 10.97, что и было сделано Дмитрием в октябре 1997 года. Но самое странное, что Нострадамус предсказал и автора расшифровки: «Этот человек родится в 1966 году». Слишком много совпадений, чтобы не доверять теории Дмитрия и Надежды.

НОСТРАДАМУС ПРЕДСКАЗАЛ КОНЕЦ СВЕТА В 2009 году?

Человечество за всю историю своего существования пережило многочисленные концы света. И, по мнению некоторых предсказателей, астрологов и ученых, должно пережить еще не один. Так, по предсказанию Нострадамуса, в 2009 году нашу Планету ждет настоящий Армагеддон.

Истоки вдохновения Нострадамуса следует искать в Библии, Талмуде и апокрифической иудейской «Книге Эноха». Именно здесь сформулирован постулат, что миру отведено для существования 6000 лет, сообразно с 6 днями Творения. По окончании этого срока произойдет финальная битва Бога и Дьявола.

Несмотря на это, многие противники предсказаний считают подобную информацию ложной, а самого философа называют «выдумщиком». Но поклонники Нострадамуса ссылаются на неверное прочтение его предсказаний, дескать, сама по себе туманная манера написания «катренов» дает широкое поле для толкований и оправданий предсказаний задним числом. Поэтому особую ценность для проверки дара ясновидения Нострадамуса приобретают его предвидения на те времена, которые еще ожидают человечество.

Напомним, что ученые готовят нас к очередному концу света и в следующем году. По их данным, на Землю может обрушиться громадный астероид. Как сообщает New Scientist, вероятность столкновения равняется одной шестимиллионной, но цифра может меняться по мере уточнения траектории.

Другое столкновение прогнозируется в 2029 году. Представители NASA заявили, что Земле угрожает еще один громадный астероид 2004 MN4, вероятность столкновения оценивается как 1 к 300. Столкновение Земли с астероидом может произойти 13 апреля 2029 года.

Стоит ожидать конца света и в 2010 году. Как утверждают некоторые пророки, в мире закончится нефть и мир поглотит война за ресурсы. Также землянам обещают, что их планета на некоторое время отвернется от солнца, но это будет временный конец света.

Однако еще один представитель древней эпохи загадал для Армагеддона совершенно другую дату. В одной из рукописей великого физика Исаака Ньютона говорится, что конец света наступит в 2060 году. Ньютон – это не Нострадамус, гению физики, математики и механики, жившему в Англии с 1643 по 1727 год, можно верить. Сейчас ученые разбираются, насколько оно обоснованно и какова логика его создания.

Исаак Ньютон, как известно, увлекавшийся также теологией и алхимией, пишет, что человечеству отпущен срок 1260 лет после образования империи фраков Карлом Великим в 800 году.

Известно, что великий физик определил эту дату, расшифровывая Библию, а именно на основании математических расчетов, базирующихся на одном из фрагментов Книги пророка Даниила. На это у него ушло почти 50 лет. Сами письмена выдающегося английского физика, астронома и математика, в которых содержатся эти расчеты, датированы 1704 годом.

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