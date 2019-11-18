Опоздание ценой ареста: американец ехал на работу со скоростью 203 километра в час - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Опоздание ценой ареста: американец ехал на работу со скоростью 203 километра в час
18.11.2019 20:10
В США арестовали парня, который ехал на работу со скоростью 203 километра в час
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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