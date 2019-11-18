|Глава МИД Германии едет на Донбасс
|18.11.2019 20:12
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Хайко Маас в ходе визита в Украину обсудит подготовку к встрече нормандской четверки, которая состоится 9 декабря в Париже.(function() })();
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Украину посетит Донбасс, а также обсудит подготовку предстоящего саммита в нормандском формате. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
«Сегодня министр направляется в Харьков, а далее – в район контактной линии», – сказал Бургер.
Завтра Маас проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими политиками.
Бургер уточнил, что поездка служит подготовке предстоящего саммита в нормандском формате, запланированного на 9 декабря в Париже.
«Цель встречи в нормандском формате – реализация минских договоренностей. Министр планирует получить информацию на месте», – добавил он.