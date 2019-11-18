Полный легенд и народных преданий, дворец барона Штейнгеля является настоящим украшением Киева. В его стенах продавали вкусные конфеты, смотрели первые фильмы в начале прошлого века и снимали историческое кино. Кстати, ни один барон в замке никогда не жил.

Строительная лихорадка охватила Киев в конце 19 века. Земля была дешевой, государство давало выгодные кредиты. Возвести настоящий средневековый дворец посреди двухэтажек в центре столицы решил польский богач Михаил Подгорский.

"Он строился как доходный дом, ни Подгорский, ни члены его семьи здесь не жили", – рассказывает Оксана Денисова, экскурсовод.

Местные думали, что дворец принадлежит барону Штейнгелю, столичному предпринимателю и виноделу. А тот на самом деле жил по соседству. Жильцов привлекла архитектура здания. Ее автором был Николай Добачевский, который участвовал в строительстве Панамского канала.

"Эти крылатые демоны… Таких больше в Киеве нет. Демон – это падший ангел. Здесь они злобные, но к жителям относились по-разному. Кто их придумал: архитектор или Подгорский – неизвестно", – отмечает эккурсовод.

Уникальное здание извне имеет четыре этажа, каждый высотой почти по 6 метров. А с противоположной стороны этажей семь. Во вдвое меньших и более низких комнатах жила охрана и прислуга арендаторов.

"Тут есть один из немногих в Киеве проездов для карет. Чтобы карета при развороте не била стены, здесь поставили вот такие шары – отбойники, которым больше 120 лет", – продолжает рассказ Оксана.

На входной двери никогда не было ручки. Жителей за небольшую плату изнутри впускал дворник. У входа, на пороге, можно увидеть слово "сальве", что на латыни означает "Здравствуйте!".

Лестницы здесь подстроены под женские ступни, перила – под небольшие ладони. Не в каждой комнате старинные камины. По легенде, по холлу бродит девушка в белом. Владелец замка якобы и умер вдруг, увидев тайный силуэт.

"Великолепный вид на Золотые ворота, на Прорезную. Великолепный вид на башенки с решетками. И вот здесь, по преданию, любили отдыхать киевские ведьмы, когда они перелетали с одной Лысой горы на другую", – говорит Оксана в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

Готические стены и шпили замка почти не изменились. Они сохранили свой облик, несмотря на опасности времен.

Если в одной части замка жили постояльцы, то другая сдавалась в аренду предпринимателям. В начале 20 века здесь была известная кондитерская, потом кинотеатр, а уже сегодня – иконная галерея. Посмотреть на иконы приезжают не только верующие со всей Украины, но и иностранцы.

Ольга Москаева, менеджер галереи "Чудотворные иконы Афона":

"Здесь представлены точные списки 12 икон, которые были написаны иконописцами на горе Афон. Можно приложиться к прекрасному и попросить благословения".

В выходные в замке Барона проводят вечерние экскурсии, ведь в это время суток здесь остро ощущается вековая мистика.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира