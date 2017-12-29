Две единицы уже действуют в Одессе и Мариуполе

"Я надеюсь, что у нас появятся еще и "Дозор-М", формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими партнерами. Будем их разворачивать по Азовскому и Черному морям. Точки дислокации будет определено. Это еще около семи подразделений" , - отметил Цигикал, передает "Интерфакс-Украина" .

По его словам, две единицы сейчас действуют в Одессе и Мариуполе.

"Они, можно так сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях от наших американских партнеров туда поступило специальное водолазное оборудование" , - добавил глава ГПСУ.

Цигикал также отметил, что сейчас реформируются другие подразделения "Дозора", в планах - "их серьезное расширение, дислокация непосредственно в регионах с подчинением центральному аппарату в Киеве".

Еще одной задачей для будущих подразделений станет подготовка к противодействию возможной вторжению, подчеркнул глава пограничного ведомства.

"Тогда им придется проводить специальные, в том числе диверсионные операции. Наши международные партнеры уже проводят обучение специалистов по этому направлению в Оршанце" , - отметил Цигикал.

На вопрос о том, планируется развитие пограничной авиации, глава пограничной службы сказал: "Одна из проблем этой отрасли - то, что часть техники практически исчерпала предусмотренный для нее эксплуатационный ресурс. Сейчас в Министерстве внутренних дел изучается программа закупки патрульных вертолетов иностранного производства для нужд национальной полиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Возможно, следующий год станет в этом плане решающим. С самолетами ситуация несколько сложнее, но со временем будет решена и она" .