|В Черном и Азовском морях появятся пограничные подразделения "Дозор-М", - Цигикал
|29.12.2017 18:40
|
Две единицы уже действуют в Одессе и МариуполеПредседатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал рассчитывает на формирование отрядов "Дозор-М", которые будут развернуты на Азовском и Черном морях.
Петр Цигикал. Фото: mvs.gov.ua
"Я надеюсь, что у нас появятся еще и "Дозор-М", формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими партнерами. Будем их разворачивать по Азовскому и Черному морям. Точки дислокации будет определено. Это еще около семи подразделений", - отметил Цигикал, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, две единицы сейчас действуют в Одессе и Мариуполе.
"Они, можно так сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях от наших американских партнеров туда поступило специальное водолазное оборудование", - добавил глава ГПСУ.
Цигикал также отметил, что сейчас реформируются другие подразделения "Дозора", в планах - "их серьезное расширение, дислокация непосредственно в регионах с подчинением центральному аппарату в Киеве".
Еще одной задачей для будущих подразделений станет подготовка к противодействию возможной вторжению, подчеркнул глава пограничного ведомства.
"Тогда им придется проводить специальные, в том числе диверсионные операции. Наши международные партнеры уже проводят обучение специалистов по этому направлению в Оршанце", - отметил Цигикал.
На вопрос о том, планируется развитие пограничной авиации, глава пограничной службы сказал: "Одна из проблем этой отрасли - то, что часть техники практически исчерпала предусмотренный для нее эксплуатационный ресурс. Сейчас в Министерстве внутренних дел изучается программа закупки патрульных вертолетов иностранного производства для нужд национальной полиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Возможно, следующий год станет в этом плане решающим. С самолетами ситуация несколько сложнее, но со временем будет решена и она".
Цигикал отметил, что переоснащение Госпогранслужбы происходит не только за счет госбюджета, но и во многом при содействии правительства США, Международной организации по миграции и других зарубежных партнеров. Всего, по его словам, с начала года объем таких поступлений превысил 700 млн гривен.