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В Индии мальчика считают божеством из-за хвоста
18.11.2019 20:28
Маленькое божество: в Индии шестилетнего мальчика сделали святым Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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