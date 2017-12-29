США хотят видеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защиты для всех граждан страны независимо от национальности, этнической принадлежности или религии, сказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Волкер об американском оружии для Украины: Речь идет о сдерживании и предотвращении дальнейшего вторжения Скриншот: Arizona PBS / YouTube Ведущая спросила: "Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предположил, что Россия может быть вынуждена ответить на решение о поставках летального оружия. А его коллега Григорий Карасин заявил, что американское правительство повышает стоимость конфликта на Донбассе для России. Я не понимаю, как же так, если официально Россия в войне на Донбассе не участвует? Или МИД только что признал, что участвует?".Волкер назвал ситуацию "извечным парадоксом". "Они всегда это говорят, но потом говорят, что их там нет. Как же это вообще может быть угрозой для России? Конечно, это противоречие. И русские, конечно же, знают, что они есть в Украине. И они знают, что они делают. Но что в этих заявлениях вводит в заблуждение, так это то, что это решение якобы дает Украине значительное возможности применения агрессии против сил, находящихся на Донбасе. Но на самом деле, речь идет о сдерживании, о предотвращении дальнейшего вторжения на территорию Украины", – сказал дипломат.По его словам, США хотят видеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защиты для всех граждан страны независимо от национальности, этнической принадлежности или религии. Карасин в интервью агентству "РИА Новости", которое вышло 26 декабря, сказал, что решением о летальном оборонителльном оружии для Украины "вашингтонские ястребы" пытаются "поднять для России цену конфликта в Донбассе". По словам Карасина, это "весьма ущербная и опасная логика", которая ведет к войне, а не к миру.Рябков в комментарии, опубликованом на сайте МИД РФ 23 декабря заявил, что в амриканское оружие "способно привести к новым жертвам в соседней стране, к чему в РФ не могут оставаться равнодушными".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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