Каминет министров Украины принял решение отменить предельные тарифы на отопление и горячую воду. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Предельные тарифы устанавливалось постановлением Кабмина №560, которое было подписано еще предыдущим правительством.

В постановлении были установлены предельные тарифы на услугу по снабжению теплом для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн за 1 кв. м (без приборов учета). Также в этом постановлении устанавливались предельные тарифы на услугу горячего водоснабжения: 83,66 грн за кубометр (при подключении полотенцесушителей) и 75,74 грн за кубометр (при отсутствии полотенцесушителей).

Новое правительство Гончарука решило отменить постановление, чтобы обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона и устранить угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов.





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