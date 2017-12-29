На испанском острове Майорка третий день бушуют лесные пожары.

Огню помогает распространяться сильный ветер. Сгорело 75 гектаров леса. Тушением занимаются 45 пожарных, передает со ссылкой на .

Пожар начался в районе Коль де Силлери. Причину возгорания еще не выяснили. Предполагают, что возгорание вызвало нарушение работы сети.

Огонь близко приблизился к жилым домам. 60 жителей города Порт де Поленча эвакуировали.

28 декабря, в центре Львова на рождественской ярмарке возле Оперного театра загорелся деревянный павильон, где продают продукты.

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