|Знаменитый курорт охватили пожары
|29.12.2017 18:49
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На испанском острове Майорка третий день бушуют лесные пожары.
Огню помогает распространяться сильный ветер. Сгорело 75 гектаров леса. Тушением занимаются 45 пожарных, передает со ссылкой на .
Пожар начался в районе Коль де Силлери. Причину возгорания еще не выяснили. Предполагают, что возгорание вызвало нарушение работы сети.
Огонь близко приблизился к жилым домам. 60 жителей города Порт де Поленча эвакуировали.
28 декабря, в центре Львова на рождественской ярмарке возле Оперного театра загорелся деревянный павильон, где продают продукты.
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