Принятие законопроекта №6688, которым хотят разрешить без решения суда блокировать сайты, приведет к удорожанию услуг интернет-доступа и монополизации интернет-рынка.

Об этом заявил глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко. По его словам, эту законодательную инициативу удалось заблокировать с помощью общественности в прошлом году, передает со ссылкой на .

"Думали, что проект вообще заморожено. Но через год снова появился, - говорит Александр Федиенко. - Закупка за деньги провайдеров техсредств для мониторинга и блокирования контента приведет к удорожанию услуг и это путь к монополизации на рынке".

По оценкам основателя и директора провайдера НетАссист Максима Тульева, общая стоимость всех техсредств, которые депутаты хотят обязать закупить интернет-провайдеров, составляет около $1,5 млрд.

Законопроектом №6688 также предполагается создать список решений о ходатайствах по блокированию сайтов, который будет передан под управление телеком-регулятору . За непредоставление операторами данных о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц - штраф в размере 1% от годового дохода.

В Европейском Союзе приняли новые правила насчет авторских прав в интернете. Они жестко регулируют использование чужого контента, на основе которого создаются мемы.

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