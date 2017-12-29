Общественные потребности сейчас – не защита народных депутатов от уголовного преследования за коррупцию, "а даже очень наоборот", отметил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Холодницкий: Очень тонкий момент – законодательное обеспечение нашей деятельности Фото: Назар Холодницький / Facebook "Очень тонкий момент – законодательное обеспечение нашей деятельности. Мы понимаем, что законодательство должно меняться, чтобы отражать общественные процессы и потребности, и между народных депутатов есть много потенциальных наших фигурантов. Так говорит закон. Однако, очень хочется, чтобы в парламенте перестали пытаться с помощью законов ограничить наши права в досудебном расследовании, поскольку общественные потребности сейчас – не защита депутатов от уголовного преследования за коррупцию, а даже очень наоборот", – написал он.Глава антикоррупционной прокуратуры поблагодарил народных депутатов за поддержку "пока на уровне профильного комитета" законопроекта № 7271, который "позволит гарантировать САП стабильность от попыток сокращения антикоррупционных прокуроров, как это было в этом году". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1740366155988102&id=100000442048196 Специализированная антикоррупционная прокуратура – самостоятельное структурное подразделение Генеральной прокуратуры Украины, было создано в сентябре 2015 года. В ноябре адвокат Назар Холодницкий был избран на конкурсе главой ведомства и утвержден генпрокурором. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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