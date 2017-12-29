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Глава САП: Очень хочется, чтобы в парламенте перестали пытаться с помощью законов ограничить наши права
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29.12.2017 18:52
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Общественные потребности сейчас – не защита народных депутатов от
уголовного преследования за коррупцию, "а даже очень наоборот",
отметил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Назар Холодницкий. Холодницкий: Очень тонкий момент –
законодательное обеспечение нашей деятельности Фото: Назар
Холодницький / Facebook "Очень тонкий момент – законодательное
обеспечение нашей деятельности. Мы понимаем, что законодательство
должно меняться, чтобы отражать общественные процессы и
потребности, и между народных депутатов есть много потенциальных
наших фигурантов. Так говорит закон. Однако, очень хочется, чтобы в
парламенте перестали пытаться с помощью законов ограничить наши
права в досудебном расследовании, поскольку общественные
потребности сейчас – не защита депутатов от уголовного
преследования за коррупцию, а даже очень наоборот", – написал
он.Глава антикоррупционной прокуратуры поблагодарил народных
депутатов за поддержку "пока на уровне профильного комитета"
законопроекта № 7271, который "позволит гарантировать САП
стабильность от попыток сокращения антикоррупционных прокуроров,
как это было в этом году".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1740366155988102&id=100000442048196
Специализированная антикоррупционная прокуратура –
самостоятельное структурное подразделение Генеральной прокуратуры
Украины, было создано в сентябре 2015 года. В ноябре адвокат
Назар Холодницкий был избран на конкурсе главой ведомства и
утвержден генпрокурором.
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