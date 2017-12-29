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С полуночи боевики дважды открывали огонь на Донецком направлении
29.12.2017 18:56
С полуночи боевики дважды открывали огонь на Донецком направлении
Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали
Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
С полуночи боевики дважды открывали огонь на Донецком направлении Фото: e-news.su

В течение очередного дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении, информирует пресс-центр штаба АТО.

В районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояний из гранатометов и стрелкового оружия. 

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что в течение прошлых суток российско-оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил УкраиныВ результате вражеских обстрелов одного украинского военного ранено.

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