С полуночи боевики дважды открывали огонь на Донецком направлении Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Фото: e-news.su В течение очередного дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении, информирует пресс-центр штаба АТО. В районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояний из гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Напомним, что в течение прошлых суток российско-оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины . В результате вражеских обстрелов одного украинского военного ранено. На Донецком направлении обстреляли украинские позиции

Сутки в АТО: боевики стреляли только на Донецком направлении Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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