Сборы новых Звездных войн превысили $4 миллиарда



Кассовые сборы фильма «Звездные войны: Последние джедаи» превысили сумму в четыре миллиарда долларов, передает The Hollywood Reporter. Сообщается, что именно такую сумму заплатила в 2012 году The Walt Disney Co. за компанию Lucasfilm (4,06 миллиарда долларов). В целом же, после выпуска трех фильмов («Звездные войны: Пробуждение силы», «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Звездные войны: Последние джедаи»),затраты кинокомпании Disney окупились. Однако в расчет не берутся фанансовые средства, которые были потрачены на производство, а также продвижение фильма. В то же время, также не учитывается и та прибыль, которую получил производитель от продаж билетов на аттракционы в тематических парках, сувениров, а также и ряд других показателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



