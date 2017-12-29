Кассовые сборы фильма «Звездные войны: Последние джедаи» превысили сумму в четыре миллиарда долларов, передает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что именно такую сумму заплатила в 2012 году The Walt Disney Co. за компанию Lucasfilm (4,06 миллиарда долларов).

В целом же, после выпуска трех фильмов («Звездные войны: Пробуждение силы», «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Звездные войны: Последние джедаи»),затраты кинокомпании Disney окупились. Однако в расчет не берутся фанансовые средства, которые были потрачены на производство, а также продвижение фильма.

В то же время, также не учитывается и та прибыль, которую получил производитель от продаж билетов на аттракционы в тематических парках, сувениров, а также и ряд других показателей.

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