По словам посла Великобритании Джудит Гоф, замглавы МВД Украины Анастасия Деева продемонстрировала "мужество и решительность" в вопросах защиты прав украинских женщин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гоф констатировала значительный прогресс Украины в области обеспечения гендерного равенства Фото: Judith Gough / Twitter "Я также хотела бы отдать должное работе заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой, которая, к сожалению, ушла в отставку", – отметила Гоф.По ее словам, Деева на своем посту продемонстрировала "мужество и решительность (как и результаты) в вопросах защиты прав украинских женщин".При этом посол констатировала значительный прогресс Украины в области обеспечения гендерного равенства.О назначении Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стало известно 10 ноября 2016 года. Украинские СМИ называли ее помощницей бывшего первого замглавы МВД Эки Згуладзе и координатором патрульной службы.Большой резонанс вызвала публикация в интернете откровенных снимков замминистра. Аваков обвинил критиков своего зама в ханжестве, назвав Дееву "работоспособной и коммуникабельной".27 декабря Кабмин уволил Дееву. Вице-премьер Павел Розенко рассказал, что она ушла в отставку по собственному желанию.Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Деева "с блеском реализовала все проекты". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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