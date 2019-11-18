Зіткнення протестувальників і поліції у Тбілісі: водомети і сльозогінний газ
18.11.2019 22:09
18 ноября
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Грузинська поліція почала розганяти акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі, вхід до якого 18 листопада заблокували активісти. Силовики застосували водомети і сльозогінний газ. Протестувальники четвертий день збираються під стінами парламенту після того, як законодавці не змогли ухвалити зміни до Конституції про перехід на пропорційну виборчу систему. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода)