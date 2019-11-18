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Новосад считает, что в Украине слишком много учителей
18.11.2019 22:18
Новосад заявила, что в Украине больше учителей, чем это необходимо Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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