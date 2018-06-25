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Суд запретил Полякову общаться с Розенблатом
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25.06.2018 22:04
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Соломенский райсуд Киева 6 июня продлил на два месяца личные
обязательства нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, между
которых – воздержаться от общения с его внефракционным коллегой
Бориславом Розенблатом. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Полякову продлили личное обязательство до 6
августа Фото: Максим Поляков / Facebook В документе не указаны
имена, но речь идет о двух депутатах Верховной Рады VIII созыва,
фигурирующих в "янтарном деле", которое расследует Национальное
антикоррупционное бюро Украины.Определением суд продлил
обязательства Полякова до 6 августа 2018 года. В документе указано,
что ему запрещено общаться с рядом лиц, в том числе и с нардепом,
который вместе с ним является подозреваемым по делу, то есть –
с Розенблатом.19 июня 2017 года детективы Национального
антикоррупционного бюро по подозрению в получении
взятки задержали охранника внефракционного нардепа Борислава
Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали за
решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.Глава
Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар
Холодницкий заявил, что взятка в $200 тыс.
предназначалась Розенблату и Полякову. В
июле Верховная Рада сняла неприкосновенность с двух
нардепов. Суд назначил Розенблату и Полякову меры
пресечения в виде залогов и обязательств сдать загранпаспорта
и носить электронные браслеты.В ноябре в САП
анонсировали завершение досудебного расследования по этому
делу.8 февраля суд разрешил Полякову снять электронный
браслет.30 мая 2018 года Соломенский райсуд не продлил срок личного
обязательства для Розенблата.
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