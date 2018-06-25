Соломенский райсуд Киева 6 июня продлил на два месяца личные обязательства нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, между которых – воздержаться от общения с его внефракционным коллегой Бориславом Розенблатом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полякову продлили личное обязательство до 6 августа Фото: Максим Поляков / Facebook В документе не указаны имена, но речь идет о двух депутатах Верховной Рады VIII созыва, фигурирующих в "янтарном деле", которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.Определением суд продлил обязательства Полякова до 6 августа 2018 года. В документе указано, что ему запрещено общаться с рядом лиц, в том числе и с нардепом, который вместе с ним является подозреваемым по делу, то есть – с Розенблатом.19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро по подозрению в получении взятки задержали охранника внефракционного нардепа Борислава Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что взятка в $200 тыс. предназначалась Розенблату и Полякову. В июле Верховная Рада сняла неприкосновенность с двух нардепов. Суд назначил Розенблату и Полякову меры пресечения в виде залогов и обязательств сдать загранпаспорта и носить электронные браслеты.В ноябре в САП анонсировали завершение досудебного расследования по этому делу.8 февраля суд разрешил Полякову снять электронный браслет.30 мая 2018 года Соломенский райсуд не продлил срок личного обязательства для Розенблата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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