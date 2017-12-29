Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружение

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома .

Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружение.

"В 2017 году благодаря работе более 130 предприятий концерна Укроборонпром выполнил государственный оборонный заказ на 100%. Украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны и другую боевую технику и оружие", - говорится в сообщении.

Также было восстановлено около 150 танков различных модификаций, произведено десятки новых БТР-4 и БТР-3 от "ХКМБ им. Морозова" и "Киевского бронетанкового завода", новые радиолокационные станци и средства радиоэлектронной безопасности от запорожской "Искры", ракетное вооружение от КБ "ГККБ "Луч" и ГАХК "Артем".

Кроме того, в 2017 году на вооружение Вооруженных сил Украины было принято легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", разработанный ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", входящая в состав Укроборонпрома. Это позволило создать условия для серийного производства "Корсар".

Всего за 2017 год на вооружение украинской армии было принято более 10 видов вооружения и военной техники, созданных предприятиями Укроборонпрома.

Отметим, ранее "Укроборонпром" подписал договор на $150 млн с фейковым инвестором .