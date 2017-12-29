|ВСУ получили от Укроборонпрома 4 тысячи единиц техники в 2017 году
|29.12.2017 19:03
|
Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружениеГосударственный концерн Укроборонпром в 2017 году передал в Вооруженные силы Украины, Нацгвардии и других силовых структур 3673 единиц военной техники и вооружения.
Фото: ukroboronprom.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружение.
"В 2017 году благодаря работе более 130 предприятий концерна Укроборонпром выполнил государственный оборонный заказ на 100%. Украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны и другую боевую технику и оружие", - говорится в сообщении.
Также было восстановлено около 150 танков различных модификаций, произведено десятки новых БТР-4 и БТР-3 от "ХКМБ им. Морозова" и "Киевского бронетанкового завода", новые радиолокационные станци и средства радиоэлектронной безопасности от запорожской "Искры", ракетное вооружение от КБ "ГККБ "Луч" и ГАХК "Артем".
Кроме того, в 2017 году на вооружение Вооруженных сил Украины было принято легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", разработанный ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", входящая в состав Укроборонпрома. Это позволило создать условия для серийного производства "Корсар".
Всего за 2017 год на вооружение украинской армии было принято более 10 видов вооружения и военной техники, созданных предприятиями Укроборонпрома.
Отметим, ранее "Укроборонпром" подписал договор на $150 млн с фейковым инвестором.
Напомним, в конце августа легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", разработанный конструкторским бюро "Луч", было принято на вооружение Вооруженных Сил Украины.