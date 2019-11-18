Новосад пообещала повысить учителям зарплату - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Новосад пообещала повысить учителям зарплату
18.11.2019 22:54
Новосад заявила, что учителя младших классов пройдут сертификацию
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
классов
пройдут
сертификацию
младших
учителя
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->