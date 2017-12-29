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Центризбирком РФ зарегистрировал Жириновского кандидатом в президенты России
29.12.2017 19:07
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что с вручения удостоверения кандидата в президенты РФ "начинается восхождение на Олимп". Жириновский поборется за кресло президента РФ Фото: EPA Сообщается, что Жириновский лично приехал в ЦИК на регистрацию и зампредседателя комиссии Николай Булаев вручил ему удостоверение кандидата.Политик сказал, что с вручения удостоверения "начинается восхождение на Олимп" и что не все спортсмены становятся олимпийскими чемпионами, но многие об этом мечтают.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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