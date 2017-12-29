Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что с вручения
удостоверения кандидата в президенты РФ "начинается восхождение на
Олимп". Жириновский поборется за кресло президента РФ Фото: EPA
Сообщается, что Жириновский лично приехал в ЦИК на регистрацию и
зампредседателя комиссии Николай Булаев вручил ему удостоверение
кандидата.Политик сказал, что с вручения удостоверения
"начинается восхождение на Олимп" и что не все спортсмены
становятся олимпийскими чемпионами, но многие об этом мечтают.
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