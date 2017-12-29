|Джима осталась без медалей в Рождественской гонке
|29.12.2017 19:10
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В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная Рождественская гонка, на которой выступила украинка Юлия Джима, передает со ссылкой на .
Юлия Джима в паре с бельгийцем Михаэлем Решем сумела занять 5-е место в итоговом протоколе. Победителями стала пара из России Екатерина Юрлова и Алексей Волков.
В масс-старте команда Джимы заняла последнее, 10-е место, но в гонке преследования сумела подняться на пять позиций вверх.
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление Юлии Джимы на Рождественской гонке.
"Неделю готовились к этой гонке. В ней мы решили отшлифовать скорость стрельбы, ведь в этом компоненте были определенные проблемы на этапах Кубка мира.
Вчера Юля стреляла на 6-7 секунд быстрее, чем на этапах. И это радует. Лежа вообще не мазала. А на стойке еще есть над чем работать.
Правда, в этой гонке промахи были незначительными, не проходил габарит, но я знаю что она может лучше. Лыжный ход порадовал.
Жаль, что Реш не справился со стрельбой в масс-старте", - говорит Велепец.
Рождественская гонка
1. Екатерина Юрлова / Алексей Волков 33.21,4
2. Ева Пускарчикова / Онджей Моравец +24,0
3. Лиза Тереза Хаузер / Джулиан Эберхард +43,5
4. Анаис Бескон / Эмильен Жаклин +58,4
5. Юлия Джима / Михаэль Реш +1.13,3
В 2008-м году победу на Рождественской гонке одержали украинцы Андрей Дереземля и Оксана Хвостенко. Спустя шесть лет их успех повторили Сергей Семенов и Валя Семеренко.
На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Юлия Джима сумела завоевать две "бронзы" в индивидуальной гонке и спринте. Также украинские биатлонистки завоевали "серебро" эстафеты на этапе Кубка мира.