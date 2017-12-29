В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная Рождественская гонка, на которой выступила украинка Юлия Джима, передает со ссылкой на .

Юлия Джима в паре с бельгийцем Михаэлем Решем сумела занять 5-е место в итоговом протоколе. Победителями стала пара из России Екатерина Юрлова и Алексей Волков.

В масс-старте команда Джимы заняла последнее, 10-е место, но в гонке преследования сумела подняться на пять позиций вверх.

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление Юлии Джимы на Рождественской гонке.

"Неделю готовились к этой гонке. В ней мы решили отшлифовать скорость стрельбы, ведь в этом компоненте были определенные проблемы на этапах Кубка мира.

Вчера Юля стреляла на 6-7 секунд быстрее, чем на этапах. И это радует. Лежа вообще не мазала. А на стойке еще есть над чем работать.

Правда, в этой гонке промахи были незначительными, не проходил габарит, но я знаю что она может лучше. Лыжный ход порадовал.

Жаль, что Реш не справился со стрельбой в масс-старте", - говорит Велепец.

Рождественская гонка

1. Екатерина Юрлова / Алексей Волков 33.21,4

2. Ева Пускарчикова / Онджей Моравец +24,0

3. Лиза Тереза Хаузер / Джулиан Эберхард +43,5

4. Анаис Бескон / Эмильен Жаклин +58,4

5. Юлия Джима / Михаэль Реш +1.13,3

В 2008-м году победу на Рождественской гонке одержали украинцы Андрей Дереземля и Оксана Хвостенко. Спустя шесть лет их успех повторили Сергей Семенов и Валя Семеренко.

На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Юлия Джима сумела завоевать две "бронзы" в индивидуальной гонке и спринте. Также украинские биатлонистки завоевали "серебро" эстафеты на этапе Кубка мира.

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