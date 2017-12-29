Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в очередно раз получил признание авторитетного медиа лучшим боксером в мире в уходящем году.

Как сообщает , на этот раз Василий возглавил рейтинг авторитетного и популярного американского телеканала HBO, который транслирует самые рейтинговые боксерские поединки.

Отметим, что в 2017 году Ломаченко выиграл три титульных поединка, победив Джейсона Сосу в апреле, Мигеля Мариаггу в августе и Гильермо Ригондо в декабре. Все бои украинец закончил досрочно.

На этой неделе Ломаченко назвали лучшим боксером текущего года по версии портала BoxingScene.

Накануне Ломаченко признали лучшим боксером мира по версии одного из старейших и самых авторитетных боксерских порталов мира Fightnews.com.

Ранее украинский боец был признан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного сайта Boxing News 24.

Перед этим он победил кубинского боксера Гильермо Ригондо в титульном бою, после чего получил награду как лучший боксер мира по версии Ring8, а также занял первое место в рейтинге по версии авторитетного портала ESPN.

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