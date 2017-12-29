В украинских тюрьмах содержатся около 320 российских граждан. Такое заявление сделала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире телеканала NewsOne.

По словам омбудсмена, между этих людей есть десять военных, которые принимали непосредственное участие в конфликте на Донбассе. В целом же около 20 человек связаны с конфликтом на Донбассе или событиями в Крыму.

"Их (граждан Российской Федерации, - ред.) до 320 лиц. Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Около 20 лиц - это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные - это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории", - заявила Лутковская.

При этом она подчеркнула, что между этих людей есть кадровые российские военные.

"Я приблизительно помню 11-12 фамилий. Где-то так, в среднем. Это я предлагала российскому омбудсмену приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов. К сожалению, такой визит пока не состоялся. Было несколько предложений. Мы договорились обновить наш меморандум о сотрудничестве. Планирую это сделать в январе. В нем я предложу прописать как одну из форм сотрудничества как раз взаимные визиты к гражданам своих стран", - отметила омбудсмена.

Как сообщал MIGnews.com.ua, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что уже в ближайшее время может состояться новый этап переговоров по обмену пленными .

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