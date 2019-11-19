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Владельцы платежных карт смогут получать наличку прямо на кассах
19.11.2019 00:07
Гражданам Украины могут разрешить снимать деньги в кассах супермаркетов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
деньги
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