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Владельцы платежных карт смогут получать наличку прямо на кассах
19.11.2019 00:07
Гражданам Украины могут разрешить снимать деньги в кассах супермаркетов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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