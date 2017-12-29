Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, передает со ссылкой на пресс-центр сил АТО.

"В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении. В районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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