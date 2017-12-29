В Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, следовательно сначала надо сосредоточиться на решении проблем в регионах, где идут бои, считает спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Волкер: В конце концов, России нужно пересмотреть и занять новое место в контексте архитектуры европейской безопасности Фото: yes-ukraine.org "По Крыму, я думаю, нам придется еще долго иметь разногласия. И в конце концов, России нужно пересмотреть и занять новое место в контексте архитектуры европейской безопасности. Что касается Донбасса, то тут проще. Россия уже заявила, что в рамках Минских соглашения она согласна рано или поздно вернуть Украине суверенитет над ее территориями. Так что это вопрос того, как попасть из одной точки в другую. И это вопрос не изменения заявленной позиции России, а поиска пути превращения этой позиции в реальность", – сказал он.Волкер подчеркнул, что США не признают аннексию Крыма Россией."К счастью, в Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои. И Минские соглашения дают возможности для этого, нам просто нужно увидеть, что положения договора соблюдаются, чего мы пока не наблюдаем", – заявил дипломат.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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