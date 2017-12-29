|
Волкер: По Крыму нам придется еще долго иметь разногласия с РФ
|
29.12.2017 19:15
|
В Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе,
следовательно сначала надо сосредоточиться на решении проблем в
регионах, где идут бои, считает спецпредставитель Госдепартамента
США по вопросам Украины Курт Волкер. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Волкер: В конце концов, России нужно
пересмотреть и занять новое место в контексте архитектуры
европейской безопасности Фото: yes-ukraine.org "По Крыму,
я думаю, нам придется еще долго иметь разногласия. И в
конце концов, России нужно пересмотреть и занять новое место
в контексте архитектуры европейской безопасности. Что касается
Донбасса, то тут проще. Россия уже заявила, что в рамках
Минских соглашения она согласна рано или поздно вернуть Украине
суверенитет над ее территориями. Так что это вопрос того, как
попасть из одной точки в другую. И это вопрос
не изменения заявленной позиции России, а поиска пути
превращения этой позиции в реальность", – сказал
он.Волкер подчеркнул, что США не признают аннексию Крыма
Россией."К счастью, в Крыму не ведутся активные
военные действия, как на Донбассе, так что нам надо
сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут
бои. И Минские соглашения дают возможности для этого, нам
просто нужно увидеть, что положения договора соблюдаются, чего
мы пока не наблюдаем", – заявил дипломат.Россия
аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма
начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он
продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между
Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира