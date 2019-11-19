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Які каблучки будуть в тренді у 2020 році? (Фото)
19.11.2019 06:26
Тижні моди продемонстрували, що у весняно-літньому сезоні, як і раніше, буде актуальна різна біжутерія, від великих кафф і багатошарових підвісок до кілець. Коктейльні або мінімалістичні - ми будемо носити їх по кілька на одній руці і навіть на одному пальці. Сімейні реліквії почекають свого часу в скриньці, а поки у нас є час поповнити свої колекції модними кільцями з напівкоштовних матеріалів.

Крім очевидних речей брендів на кшталт & Other Stories або Mango, шукайте біжутерію у інді-марок. Деякі з них доступні виключно в Інстаграмі. Ще один варіант - шукати недорогі варіанти прикрас на кожен день і на вихід у молодих дизайнерів або на мультибрендових платформах на зразок Poison Drop, ASOS або Modbrand.

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Допис, поширений Melanie Casey • Fine Jewelry (@melaniecaseyjewelry)



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