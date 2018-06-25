Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари стал самым возрастным игроком, который вышел на поле в истории чемпионатов мира, сообщает со ссылкой на сайт ФИФА.

45-летний вратарь с ФК "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии Эссам Эль-Хадари начал игру третьего тура групповой стадии Египет - Саудовская Аравия. Тем самым он побил рекорд Мондрагона, который сыграл на чемпионате мира-2014 в возрасте 43 лет. Правда, колумбиец тогда выходил не из старта, а провел на поле только не более 5 минут в матче с Японией.

Отметим, что Эль-Хадари начал выступления за национальную команду Египта еще с 1996 года и в целом сыграл 158 матчей и четыре раза выигрывал Кубок африканских наций.

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